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B'z　LIVE-GYM '96 \
商品番号 R48786706033
商品名

B'z　LIVE-GYM '96 \"Spirit LOOSE　ピンバッジ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zLIVE-GYM'96\"SpiritLOOSE\"にて販売されたピンバッジです。未使用のまま保管しておりました。長期保管になりますので、神経質な方は購入をご遠慮ください。撮影の為に開封はしております。
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