BARROW(バロー)Tシャツ

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商品詳細
【商品】カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック季節感···春、夏【寸法】身丈…約70cm肩幅…約47cm裾幅…約54cm袖丈…約24cm素人採寸なので、目安にして頂ければ幸いです。21000円で購入。しっかりしている素材です。タグ付き未使用、新品で試着もしておりません。
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