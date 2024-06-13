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BARROW(バロー)Tシャツ
商品番号 L42773087753
商品名

BARROW(バロー)Tシャツ
ブランド名 バローギャング
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック季節感···春、夏【寸法】身丈…約70cm肩幅…約47cm裾幅…約54cm袖丈…約24cm素人採寸なので、目安にして頂ければ幸いです。21000円で購入。しっかりしている素材です。タグ付き未使用、新品で試着もしておりません。
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