美品★ベルルッティ　財布　オーダー　ゴールド　パティーヌ　パスポートケース

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ベルルッティの2つ折財布です。サイズ縦：約15cm横∶約11cm厚み∶約2cm※素人採寸のため、誤差はご容赦ください。札入れ×1カード入れ×9ポケット×2カラー∶ゴールド、ブラック系素材∶ヴェネチアレザー付属品∶オーダー専用袋、箱、ポストカード購入年∶2021年価格∶約250,000円モナコの正規店で購入した二つ折り財布です。セカンド財布として20回ほど使用をしました。綺麗に使用していたので目立つ傷や汚れはありません。カードスロットを多くし、札入れも深めにお願いしました。先月、都内の店舗でカリグラフィに墨入れなどの有料メンテナンスを行い、艶と輝きが戻っております。写真では分かりづらいですが、ゴールドとブラックのグラデーションがベルルッティらしい妖艶な雰囲気を醸し出しています。（3枚目のインカラーがわかりやすいです）ベルルッティは使えば使うほど味が出る最高級レザー素材を使用しておりますので、ご検討の方いかがでしょうか。