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BALENCIAGA　VINTAGE加工　キャップ
商品番号 O75643434910
商品名

BALENCIAGA　VINTAGE加工　キャップ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 16,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バレンシアガ　vintage加工キャップブラックに洗いをかけウォッシュブラックデザインに仕上げてます、バレンシアガ得意とするデザインです！高級感もあり、クラシックな感じはなかなか他のブランドにはないかとおもいますもともとvintage加工されてるデザインになります、古着感ですサイズL定価53000横浜　バレンシアガ購入探してる方は是非
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