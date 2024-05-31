BALENCIAGA　VINTAGE加工　キャップ

バレンシアガ vintage加工キャップブラックに洗いをかけウォッシュブラックデザインに仕上げてます、バレンシアガ得意とするデザインです！高級感もあり、クラシックな感じはなかなか他のブランドにはないかとおもいますもともとvintage加工されてるデザインになります、古着感ですサイズL定価53000横浜 バレンシアガ購入探してる方は是非



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