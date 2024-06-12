希少✨Berluti 限定色　ホワイト長財布

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商品詳細
【商品名】ベルルッティBerlutiBerlutiベルルッティITAUBAイタウバカリグラフィラウンドファスナーロングウォレット長財布日本限定白【ブランド名】ベルルッティBerluti【実寸サイズ】横19.3cm×縦10.7cm×マチ2cm【素材】カーフ【色】ホワイト×ブラック【仕様】仕様：ファスナー開閉式、カードスロット×12、ファスナー開閉式コインパース×1着用シーズン：オールシーズン【付属品】なし
http://narcologia.ru/goods/flight661228.html
http://narcologia.ru/goods/freshman171856.html
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