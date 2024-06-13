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《新品未使用》JIMMY CHOO 長財布　ボルドー
商品番号 S92627759887
商品名

《新品未使用》JIMMY CHOO 長財布　ボルドー
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 19,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本の百貨店で購入　商品名JIMMYCHOO(ジミーチュウ)イタリア製PIPPAピッパ　ラウンドジップウォレット定価81,400円小銭入れ付き長財布色　ボルドーサイズ　横18.5cm　　　　縦10cm厚み2.2cm素人測定にて多少の誤差はご了承ください箱・保存袋など付き〔写真1〕カードは8枚入ります　他ポケット両サイドにあり〔写真1白紙が入ってます〕
http://narcologia.ru/goods/slide261087.html
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