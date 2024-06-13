《新品未使用》JIMMY CHOO 長財布　ボルドー

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商品詳細
日本の百貨店で購入 商品名JIMMYCHOO(ジミーチュウ)イタリア製PIPPAピッパ ラウンドジップウォレット定価81,400円小銭入れ付き長財布色 ボルドーサイズ 横18.5cm 縦10cm厚み2.2cm素人測定にて多少の誤差はご了承ください箱・保存袋など付き〔写真1〕カードは8枚入ります 他ポケット両サイドにあり〔写真1白紙が入ってます〕
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