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奥田民生×BEAMS 「ワードローブコレクション”Tシャツ”」
商品番号 C13570699406
商品名

奥田民生×BEAMS 「ワードローブコレクション”Tシャツ”」
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,802 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・奥田民生×BEAMS「ワードローブコレクション”Tシャツ”」になります。・奥田民生のアイコンの一つであるワークシャツをイメージしたTシャツは、両胸ポケットの仕様や、彼のレーベルロゴをイメージした“RCMR”ネームワッペンなどワークシャツのディテールを再現しました。・サイズはLサイズになります。・新品、未開封になります。・新品、未開封ですが初期スレや糸のほつれや糸屑、刺繍の糸飛びや潰れ、プリントの滲みや擦れなど、個体差がございます。ご理解、ご了承をお願い致します。気になる方は本当に購入をお控え下さい。・大きく目立った汚れや破れなどないと思いますが見落としがあるかもしれませんご了承下さい(._.)_・トラブル防止の為、気になる点などございましたらお気軽にコメントしてください(^o^)・自宅保管しておりましたので少しの汚れ等はある可能性はございますので、完全新品をお望みの方や神経質な方は、申し訳ございませんがご遠慮下さいm(__)m・発送は申し訳ございませんが発送出来る半分に折り畳んで発送させて頂きます(折りジワ等が出来る可能性がございます)箱(薄型)で発送致しますのでご理解、ご了承をお願い致します。気にする方は購入をお控え下さい。#奥田民生#BEAMS#ワードローブコレクション”Tシャツ”
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奥田民生×BEAMS 「ワードローブコレクション”Tシャツ”」B印MARKET | ビームスの太鼓判。
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奥田民生×BEAMS 「ワードローブコレクション”Tシャツ”」B印MARKET（B印マーケット）奥田民生@B印MARKET / ワードローブ ...
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