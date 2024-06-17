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PRADA プラダ　メンズ長財布
商品番号 W74383568119
商品名

PRADA プラダ　メンズ長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADAPORTAFOGLISAFFIANOプラダの長財布です。普段使いはせず、結婚式の参加時に数回使用しただけなので綺麗な状態だと思います。札入れ×1小銭入れ×1カードホルダー×17フリーポケット×2縦約23cm横約12cm幅約2cmです。あくまでも、中古品になりますのでご理解頂ける方よろしくお願いします。
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