PRADA プラダ　メンズ長財布

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商品詳細
PRADAPORTAFOGLISAFFIANOプラダの長財布です。普段使いはせず、結婚式の参加時に数回使用しただけなので綺麗な状態だと思います。札入れ×1小銭入れ×1カードホルダー×17フリーポケット×2縦約23cm横約12cm幅約2cmです。あくまでも、中古品になりますのでご理解頂ける方よろしくお願いします。
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