匿名配送】フェンディFENDI ズッカ柄 ラウンドファスナー 長財布 黒黄 ...

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珍しいデザインの希少なFENDIの財布の出品です。数年ほど前にユーズドセレクトショップにてショップで新品として購入しました。当時は日本で通常販売はなかったと、記憶しています。箱や付属品はなく、本体のみの出品です。一目惚れで、非常に気に入っていましたがカバンを変えて大きさが合わず、結局自宅でカードホルダーとして使用しておりましたが、せっかくの貴重なモデルですので、使って頂きたく出品いたしました。カード等を出し入れしていたため、多少の使用感はございますが、状態は良いと思います。しかしながら、あくまで中古品であることを御理解の上、購入ください。サイズ縦約10.5cm横約19cmマチ3cm内容札入れ2小銭入れ1カード入れ8フリーポケット3カラー...イエロー素材...本革以下、サイトより転用イタリアを代表する世界的ファッションブランドFENDIより、ラウンドファスナー長財布のご紹介。ブラウンのFFモチーフをあしらったボディにイエローのライニング、FendiLabelのモチーフをプリント。札入れや小銭入れなどの標準的な収納に加え、豊富な収納スペースでデイリーユースにはこれ一つで充分お使い頂けます。FENDIならではのハイクオリティさを実感出来る、大人のユーティリティーウォレットです。