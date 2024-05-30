RAF SIMONS×FRED PERRY Tシャツ

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商品詳細
USEDITEM目立った傷や汚れ無しBRAND:ラスシモンズ×フレッドペリーCOLOR:ネイビーMATERIAL:コットン100%SIZE:S着丈：71㎝身幅：47.5㎝肩幅：41.5㎝袖丈：20.5㎝＊商品はあくまで中古です。中古にご理解のない方、新品クラスを求める方はご利用をお控えください。＊状態については主観で表記しています。購入時期や着用回数に関するご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。＊お断りすることなく、商品は圧縮して送付する場合がございます。あらかじめご了承ください。＊すり替え防止の為、商品発送後のキャンセルや返品はご遠慮ください。#32PARADOX#ゴルフ#ストリート#GOLF#フィットネス#FITNESS#ゴルフウェア#ブランドキャップ#フォトT#グラフィックT#バンドT#古着
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