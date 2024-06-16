クジラ夜の街 アクリルキーホルダー3/4 バラ売り可

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クジラ夜の街のアクリルキーホルダーです。中身確認のため1度開封しております。第4弾宮崎一晴×2佐伯隼也×1山本薫×9第3弾宮崎一晴×12佐伯隼也×10山本薫×10全てノーマルです。バラ売り1つ750円で承ります。