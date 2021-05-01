ファゴット ハンドレスト fox 木製

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ファゴット ハンドレスト | 浦野さやか的ファゴット日記



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ファゴット



楽器で世界を結ぶ 野中貿易株式会社

foxのファゴット用木製ハンドレストです。形状：Type１本体長さ：約73mm本体高さ：約30mm本体幅：約18mm芯棒長さ：約14mm芯棒直径：約4mm重さ：約14.5g定価：31,350円明るめの茶色で、木目も見えて柔らかな印象です。芯棒が短めなこともあり、大きさの割にやや軽めです。本体、芯棒共に使用した傷がありますので、画像にてご確認ください。中古・自宅保管にご理解の上で、ご購入をお願いいたします。気になる点・ご質問等ありましたらコメント欄へお願いいたします。#Fagott#Fagotto#Bassoon#Basson#ファゴット#バスーン#ハンドレスト#木製#fox#フォックス#管楽器