ヒューマンメイド GDC VALENTINE'S DAY 6 PANEL CAP ...

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商品詳細
フロントにHUMANMADEロゴが刺繍された真っ赤な6パネルキャップ。サイドのハート型GirlsDon’tCryワッペンがポイントです。GirlsDon’tCry（ガールズドントクライ)GDCWHITEDAY6PANELCAP#杉田洋服店_ヒューマンメイド品番：XX25GD007素材：100%COTTONCOLOR：RED販売日：2023年2月5日(日)11:00am(日本時間)
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