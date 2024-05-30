特価 クロコダイル財布 シャイニング ミッドナイトブルー メンズ 長財布

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閲覧ありがとうございます。洗練なスタイルと高級感を兼ね備えた大人にぴったりのミッドナイトブルーカラークロコダイルをシャイニング加工で仕上げ、まるで宝石のように輝く長財布です⭐︎経産省承認済みクロコ革使用⭐︎全商品輸入承認書類コピー添付おかげさまで2周年クロコ製品を多数販売中です↓#Sayoteクロコ革小物エナメルのような人工的な光沢加工ではなく、メノウ石という特殊な石で磨くことで光沢を出します通常のクロコ革よりも手間がかかること、また加工できる職人が限られていることから希少性がありますカラーはミッドナイトブルー濃いブルーと美しい光沢がマッチし、高級感溢れる一品に。内装にはアクセントのクロコダイルカラーと同系色の牛本革を使用※写真は無加工ですが、明るい場所で撮影しています。色味が変わらないよう気をつけていますが、追加の写真など希望の場合はお伝えくださいワニの模様は同じ物は２つとありません。世界に一つだけの模様、一点物でございます海外の職人にオーダー依頼し一つ一つ丁寧に製作今回オーダーにこだわった部分は・ファスナー持ち手にクロコ革を採用・小銭入れに片マチ採用で機能性向上・小銭入れ内側にも牛本革見た目と機能性を両立しました【動物革の特性】ワニは陸地でも生活する生き物です。そしてご存知の通りとても凶暴な生物です。地を這う際につく傷や仲間との争いでつく傷等、生きていた頃についた傷が革に残っていることもあります。こうしてついた傷はリアルレザーである証でもありますまたハンドメイド品のため工程上につく擦れや色ムラが生じる場合がございます。商品にならないものは事前に省いております。心配な点やご不明点は是非コメント欄へご質問ください。■商品説明シャイニングクロコダイル財布色)ミッドナイトブルーサイズ)約20×11×3cm素材)本体クロコダイル(シャムワニ)腹部内装牛革(一部ナイロン使用)ファスナー持ち手クロコダイル革収納)カードポケット×12札入れ×2フリーポケット×3小銭入れ×1BM-15