00s ハーレーダビッドソン ヴィンテージ 半袖 シャツ イエロー 黄 ㉔

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ご覧いただきありがとうございます(*^^*)こちらはハーレーダビッドソンのtシャツになります。アメリカから直接購入したものになります。とても入手困難なデザインとなっております。なかなか流通することがない貴重な古着となっております。〇表記サイズ・Men'sXXXL〇実寸サイズ・着丈72・肩幅69・身幅72・袖丈19〇状態少し汚れありますが綺麗な状態だと思います。昔の古着なので多少の使用感はあると思います。送料無料即購入〇#Negozio_全商品はこちら#Negozio_シャツはこちら#Negozio_ハーレーダビッドソンはこちら送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。発送は3日以内に致します。商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ！よろしくお願いします\u003c(__)\u003e