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フェラガモ　カシミヤマフラー
商品番号 X41096581228
商品名

フェラガモ　カシミヤマフラー
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SalvatoreFerragamoメンズマフラー　カシミヤ100%優しい茶系のストライプ。ワンシーズン程度のユーズド品。箪笥保管→ホームクリーニング済。目立つ毛羽立ちや引きつれ、破れなどなし。まだまだ問題なくお使いいただけます。29.5×172(フリンジ8センチ分含)お値下げ交渉は、ごめんなさい。
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