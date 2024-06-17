フェラガモ　カシミヤマフラー

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商品詳細
SalvatoreFerragamoメンズマフラー カシミヤ100%優しい茶系のストライプ。ワンシーズン程度のユーズド品。箪笥保管→ホームクリーニング済。目立つ毛羽立ちや引きつれ、破れなどなし。まだまだ問題なくお使いいただけます。29.5×172(フリンジ8センチ分含)お値下げ交渉は、ごめんなさい。
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