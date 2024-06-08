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カイ SAR
商品番号 G18874981091
商品名

カイ SAR
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

※状態比較的綺麗ですが、1箇所白かけがある個体なので価格はリーズナブルとなっております。
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