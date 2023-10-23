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革製の長財布です。使用感有りますが、劣化、目立ったキズ、汚れは見受けられませんのでまだまだ使っていただけるかと思います。状態を気にされる方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。プチプチで包んで発送します。#長財布#革製財布#メンズ#ビンテージ柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革