《アクアスキュータム》箱付新品 上質レザーカードケース 名刺入れ パスケース

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《アクアスキュータム》箱付新品羊革やわらか上質レザーカードケース名刺入れパスケースプレゼントにもラッピング袋付A8483商品説明★ブランド AquascutumLONDONアクアスキュータム★商品名 カードケース★サイズ 縦7.5cm横11cm幅1.8cm※多少の誤差はご了承下さい。★色 チョコ系 ※画像にて確認下さい★素材 羊革★状態 新品未使用(箱・タグ付)★コメント★羊の中でも最高級と言われるラムスキン（生後一か月未満の羊）を使用したカードケース。毛穴が小さくきま細かく薄くて柔らかいため、滑らかで吸い付くような肌触りを堪能することができます。中央にはクレスト(紋章）を刻印することによりエレガントな佇まいを象徴しています。パスポケットがありますので、パスケースとしてもお使いいただけます。プレゼントにもオススメです。ポケット×6※ラッピング袋付きです。ラッピング袋は在庫によりデザインが異なる場合があります。ラッピング袋ご希望の場合は購入後にご連絡をお願致します。ご連絡ない場合、袋無しでの発送になります。こちらの商品は正規店の新品です。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#アクアスキュータム#カードケース#名刺入れ#パスケース#プレゼント