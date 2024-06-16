匿名配送 新品 ✳️ COACH コーチ 財布 スネーク 高級感レザー

☆*:.#麗ショップより大切なお客様へ.:*☆ ✨新品・未使用品ですが商品確認・撮影の為、開封をしております。#2023年autumnsale！#autumn開始セール！COACHコーナーはこちら☆*:.#初秋商戦セール.:*☆#人気商品！#残り僅か！#早い者勝ちです！※タグは付きません⭐エレガントなブラック エンボスドスネークレザーの お財布が入荷しました⭐✳️ブラックレザーにスネーク型押のとてもゴージャスでエレガントなお品です。449中身の取り出しやすいラウンドファスナー式開閉。内側の豊富なカードポケットでカードの整理もしやすく使い勝手も申し分ない一品。✳️並行輸入品、アウトレット商品ですので、色のムラ、使用に差し支えない程度の汚れやキズ、デザインのプリント位置の違いがある場合があります✳️完璧な商品をお望みの方や神経質な方は正規店舗での購入をお勧めします。並行輸入品にご理解頂ける方のみご購入下さいませ。急な使用変更もございますので、ご了承下さい。また、すり替え防止のため、返品・交換はできませんのでご了解ください。☆品番☆F53659✳️#コンパクトサイズ！☆商品詳細☆カラー：ブラックサイズ：約H9×W19×D2(単位cm)仕様：ファスナー式開閉内側：札入れ×2、カードポケット×12、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1☆付属品☆ケアカード✳️#高級感溢れる！シックなデザインと使いやすさが年代問わず選ばれている理由です。☘️アメリカCOACHアウトレット 直営店から仕入れた 新品未使用の正規品です。 ※箱、袋は付いていません。こちらの発送は、4日〜7日程かかります。ご了承下さい土日祝日は発送いたしません。撮影時、光の加減で実物と写真では色むらや多少のイメージ違いがある場合もありますのでご了承下さいませ#ブランドお財布、おしゃれウェア、小物、多数取り扱い〜〜麗shop〜〜#麗ショップ#autumn開始セール！#人気商品！#残り僅か！#早い者勝ちです！#今季人気色#コンパクトサイズ！#高級感溢れる！#初秋商戦セール#2023年autumnsale！



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