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Justin Davis CROSS WITH CROWN ペンダント
商品番号 O53013470703
商品名

Justin Davis CROSS WITH CROWN ペンダント
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JustinDavisのペンダントトップです。2枚目、ストーンの部分が１箇所だけ取れていますが着ければ見えづらいとは思います。中古品ですのでご理解ある方のみ購入お願いしますm(__)mご質問等お気軽にどうぞ！#クロス#王冠#ジャスティン#ペンダント#ネックレス
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