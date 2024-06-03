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ヴィヴィアンウエストウッド　バスレリーフネックレス
商品番号 P90024274856
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　バスレリーフネックレス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッド　バスレリーフネックレス　シルバー新品未使用品【商品概要】カラー：シルバーサイズ：チャーム：約横2.7cm×縦2.5cm　チェーンの長さ：約43cm　あくまで素人採寸になります。若干のズレがあるかと思いますのでご理解いただける方のみ購入下さいませ。付属品:箱、小布袋と英文字ケアカード箱などプラス1800円で付け致します。カラー···シルバー材質···真鍮
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