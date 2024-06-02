プレジャードーム　長財布　スワロ

PLEASUREDOME プレジャードーム長財布スワロフスキーカモフラお札入れ2箇所小銭入れ1箇所カード入れ左右6箇所横20.5センチ縦11センチ定価8万円ぐらいだったと思います。比較的綺麗ではございますが、使用感多少あります。☆状態の詳細☆★スワロフスキーは全く取れていません★金具に変色あります★角に擦れあり★箱なしよろしくお願いします。



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