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プレジャードーム　長財布　スワロ
商品番号 C87780978479
商品名

プレジャードーム　長財布　スワロ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PLEASUREDOME　プレジャードーム長財布スワロフスキーカモフラお札入れ2箇所小銭入れ1箇所カード入れ左右6箇所横20.5センチ縦11センチ定価8万円ぐらいだったと思います。比較的綺麗ではございますが、使用感多少あります。☆状態の詳細☆★スワロフスキーは全く取れていません★金具に変色あります★角に擦れあり★箱なしよろしくお願いします。
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