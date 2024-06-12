【タッチパネル対応！】ヒーター手袋/hot glove｜防寒、手袋、アウトドア

管理：5129-6532-750-180 ～～～ご覧頂きありがとうございます❗️⭐︎送料無料\u0026最短即日発送！⭐︎即購入可能！⭐︎その他『在庫1点限り！早い者勝ち』商品多数！いいね大歓迎！フォロー割あります！※詳細はプロフィールにて参考価格:14,960円⭐️格安出品中⭐️※サイズはMです※コンビニ受け取り可能な「ゆうゆうメルカリ便」に変更可能！（平日発送になります）【速暖・防撥水素材】炭素繊維発熱原理に従って使用寿命が長くて、熱エネルギー変換率が高くて55-60°Cまで温めます。防水材料ポリエステルを使用し、防撥水性も持っています。ベルクロが付きのデザイン、装着、脱着の容易さ、滑り止めとサイズ調整ができます、風の侵入を防ぎます。【3段階温度調節】高温、中温、低温の3段階温度が調節することができ、自分の好きな温度に切り替えます。高温：55-60°C、レッドの指示灯が点灯中温：45-55°C、ホワイトの指示灯が点灯低温：40°C、ブルーの指示灯が点灯加熱指示灯があり、見やすくてお年寄りでも楽々に操作できます。過熱確保設置があり、1時間後自動で電源が切れます。【4000mAhの3.7Vバッテリー付き】4000mAhリチウムバッテリーが付属し、3－12時間連続稼働できます。超薄型リチウムバッテリーを採用し、使用の時にはジッパーポケットの中に入れて目立たなくて利便性が高いです。【タッチパネル対応】人差し指はタッチパネル対応の特殊素材を使用し、タッチ感度が抜群、まるで素手で操作しているみたいで、ロック解除や突然の着信にも慌てずに対応できます。多くのタッチスクリーン電子製品で使用できます。【幅広い使用場合】防水・防寒・防風・防雨の機能が抜群だので、寒いときに登山、ハイキング、トレッキング、サイクリング、キャンプ、レジャー、バイク、射撃、釣り等のアウトドア運動、自転車での通勤、通学、ランニングやウォーキング、お出かけの時などに幅広くお使いいただくのに最適です。説明書付きブランド...Steppiano_jpカラー...ブラック素材...ナイロンタッチパネル...タッチパネル対応手袋形...5本指



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