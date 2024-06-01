アルタス　A907 工房メンテナンス済み

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ご覧いただきありがとうございます！アルタス フルート A907工房メンテナンス済み参考価格￥247,500を出品します。管楽器専門の工房にて、バランス調整、ジョイントコルクを新品に交換しています。上から下までバランス良く滑らかによく鳴ります。初心者の方も、安心してご購入ください。【商品の仕様】リップ：銀製(Ag925スターリングシルバー)頭部管：銀製(Ag958ブルタニアシルバー)管体：白銅製キイ：白銅製仕上げ：銀メッキ仕上げバネ：ステンレスオフセット/カバードキイEメカニズム付【商品状態】とても綺麗な状態です、凹みは一切ありません。通常使用に伴う小傷、細部のクスミは見受けられますが、タンポやコルクも良好、全く問題ありません。定価の約半分以下で、性能は同じなので本当にオススメです。状態は画像にてご確認をお願いします。あくまでも中古品ですので、ご理解ある方のみご購入ください。こちらの個体は、出荷前に工房にて以下のメンテナンスを行なっており到着後すぐに演奏可能です。新品の状態よりも吹きやすいかもしれません。Eメカ付きで初心者の方にも安心です。信頼のできる楽器を購入希望の方には、絶対の自信を持っておススメできる楽器です。・バランス調整・ジョイントコルク新品交換・注油・アルコール除菌・磨き・検品、試奏による音出し確認【付属品】フルート本体純正ケース純正ケースカバーショルダーストラップ【発送】スピード即日発送します。種類···フルート