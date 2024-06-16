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ポロ ラルフローレン 定期・カード入れ
商品番号 S58035284164
商品名

ポロ ラルフローレン 定期・カード入れ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してから一度も使用していません。上品なデザインでスリムなケースですが定期やカード類がちゃんと収まるサイズです。素材···本革カラー···ブラウン縦約6.5cm横約10cm箱付ですが自宅保管なので箱には若干のスレがあります。
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