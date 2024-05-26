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- 【コムドットゆうた着用】ガルフィー☆両面刺繍ロゴ タイダイファーJK 67
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商品詳細
★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。⚫3,000円以下→100円OFF⚫3,000円以上→200円OFF⚫10,000円以上→500円OFF【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。★おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にご相談下さい。【即購入】も大歓迎です！90s90年代をはじめ、人気ブランド、トレンド古着を多数出品しています！⬇️その他の商品はこちらからご覧ください⬇️#古着・アパレルショップ☆べてぃ-----------------------------------------------------⚫商品説明galfyガルフィー ボアジャケット こむどっとゆうた着用 タイダイ人気 希少カラー 大型犬刺繍ロゴ サークルロゴ 犬 dog⚫サイズXL⚫実寸サイズ(平置き)cm着丈→70肩幅→56身幅→67袖丈→65多少の誤差はご了承下さい。⚫カラーブラック タイダイ⚫素材ポリエステル⚫状態美品・状態良好です！！⬇️他のジャケット・ブルゾンはこちらからご覧下さい⬇️#古着・アパレルショップ☆べてぃ_ジャケット_ブルゾン管理番号B-0084素材...ボア
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