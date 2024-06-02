＊お値下げ中＊新品未使用 標準型学生服 学ラン ズボン W79cm ニッケ最高級

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全国標準型ワンタックズボンです(^^)ニッケ最高級50/50生地使用！丸洗いok！スソ上げサービス！☆サイズ:ウエスト79cm☆状態:新品、未使用撥水加工・形態安定専用箱無し、折り畳み出荷させて頂きますスソ上げご希望の方、ご購入前にご連絡お願いします☆スソ上げサービス！ご希望の総丈(脇丈)の長さで仕立て上げます所要期間:1週間程スソ上げ方法(シングル・ダブルどちらかお選びください)☆色:黒色無地☆素材:ウール50%・ポリエステル50%☆生産国:日本プロフィール閲覧後、ご購入お願いいたします