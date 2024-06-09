ルイヴィトン ベルト サイズ95

この度は商品をご覧頂き誠にありがとうございます！Size:95幅:3.8cm・全長約110cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。写真の付属品全てつきます。質問無ければ、即購入もOKです。よろしくお願い致します。



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