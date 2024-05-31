オードリー　リトルトゥースキャップ　オールナイトニッポン

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購入後一度も使用せず保管していたので美品だと思いますが自宅保管品のため細かい部分まで気にされる方はご遠慮ください。型が付いていないタイプのキャップなので、少し上の方を小さくして発送しますのでご了承ください。オードリー若林正恭春日俊彰日向坂46