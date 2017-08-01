LOEWE ロエベ 長財布　本革　スマート

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商品詳細
ロエベ長財布 LOEWE本革クレジットカード4枚収納可能。札入れスペース2ヶ所。縦ポケット収納付き。角スレ使用感ありますが、個人的には特に目立つものではありませんが、細かくない方にお譲りできたらいいなと思います。本革レザーブラウン系実寸サイズ横約19cm,縦約9cm,厚み約0.5cm#ロエベ#ブラウン #長財布#財布 #LOEWE#loewe全く使わないので、不要品整理のため出品しました。自宅保管、ユーズド品にご理解頂ける方お願いします。不明な点はコメントお入れください。お値下げは常識の範囲でお願い致します。カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/cotton605761.html
http://narcologia.ru/goods/approximate273720.html
http://narcologia.ru/goods/browse400491.html
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