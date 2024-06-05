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【激安】ゴルフ用ベルト　メンズ　ベルト　5本セット
商品番号 W65561984116
商品名

【激安】ゴルフ用ベルト　メンズ　ベルト　5本セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■品名　　　ゴルフ用ベルト■本数　　　5本セット■サイズ172cm/70kgで全て着用可能、特に前列3本は自身のサイズに合わせてベルトを切ったりする必要もなく、穴なしの好きな所で固定できるタイプです。■状態/所感状態は各々ですが、ほとんど使用していない物も含まれており、くたくたの物や破損して使用できない物は含まれておりません。当方はゴルフ用としておりましたが、プライベートでも全く問題なく使用頂けると思います。他にもキャロウェイ、テーラーメイド、ゼクシオ、タイトリストなどゴルフ用品を多数出品しておりますのであわせてご検討よろしくお願いいたします。
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