アークテリクス　ARC'TERYX ロゴTシャツ

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⚠️必ずプロフィール・商品の説明をご一読いただきますようお願いいたします。【ARC`TERYX】アークテリクス ロゴTシャツ正規店購入。一度のみ着用。折り畳んで保管しておりました。たたみジワがあります。★アークテリクスは、衣料品、アウトドア用品を手がけるメーカー。1989年に、カナダブリティッシュコロンビア州ノースバンクーバーで設立された。アークテリクスという社名は、最古の鳥類として知られる始祖鳥の学名にちなんでいる。ロゴは、発見された化石の中で最も状態の良いベルリン標本をもとにデザインされている。あくまで素人検品・判断です。見落としがある場合がございます。ご了承ください。[お願い]・神経質な方・細かいことを気にされる方はご遠慮ください。・ご購入後の返品・クレームはお控えください。・ご理解・ご納得いただける方のみご購入お願いいたします。⚠️なるべくコンパクトにして発送させていただきます。