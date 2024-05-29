  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
商品番号 B63668202497
商品名

受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

商品説明ナロースタッズベルトのご紹介です。幅は1.5㎝　厚さ4.0mmサイズは、28インチ〜40インチまでオーダー可能（28インチ以下の対応可能）革は、北米ステアハイドを使用国内姫路地方で鞣しされた上質なステアハイド「ステアハイド」とは、生後3〜6ヶ月以内に去勢され、2年以上経った牡の成牛のことをいいます。スタッズは米国製スタンダードリベット社を使用スタッズ/バーストスポッツ×3個日本製素材本体：牛革（北米ステアハイド・鞣し姫路）姫路レザーブランドになるバックル：真鍮（ブラス）Dカン：真鍮（ブラス）スナップボタン：真鍮（ブラス）サイズ全長：サイズによって異なるため表記なし幅：1.5㎝幅革の厚み：約4㎜ベルト穴数：5個ベルト穴の間隔：2㎝ベルトの穴が5個、中心の穴をベストインチとした場合28インチ：73㎝30インチ：77㎝32インチ：81㎝33インチ:83㎝34インチ：85㎝36インチ：89㎝38インチ：93㎝40インチ：97㎝オーダーによってはサイズ29インチ、33インチ、35インチ、37インチ、39インチも可能です。剣先の長さは40㎝オーダーにより剣先の長さの変更も可能【OEM製作の受付について】製作依頼受け付けますので、自社HP、インスタグラムなど拝見させていただければと思います。#一点物#スタッズベルト#ナローベルト#ナロースタッズベルト#ナロースタッズ#レザーベルト#本革ベルト#ベルト#ロングベルト#レザーベルト細め#ステアハイド#スタッズ#スタンダードリベット#北米ステアハイド#栃木レザー#姫路レザー#ハンドメイド#職人#WORKS#オールハンドメイド#madeinjapan#ギャリソンベルト
http://narcologia.ru/goods/procurement246433.html
http://narcologia.ru/goods/preference393238.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless251459.html
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
ナロースタッズベルト ランダムカラーストーンスタッズ　20ｍｍ／25ｍｍ　【ブラック】　剣先40cm ロングタイプ
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
ナロースタッズベルト ランダムカラーストーンスタッズ　20ｍｍ／25ｍｍ【ホワイト】剣先40cm ロングタイプ
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
正規品販売！ vintage ベルト スタッズ パンク グランジ ベルト - sache.fr
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
ナロースタッズベルト ランダムカラーストーンスタッズ　20ｍｍ／25ｍｍ　【ブラック】　剣先40cm ロングタイプ
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
②⑥ ナローベルト スタッズ アンブレラ サイズオーダー その他 ...
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
ナロースタッズベルト 受注生産 スタッズベルト ナローベルト 本革 ...
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
スタッズナローベルト | REMIX LINE
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
スタッズナローベルト/ナローベルト/サイズオーダー/プレゼント ...
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
ナロースタッズベルト 受注生産 スタッズベルト ナローベルト 本革 ...
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
ナロースタッズベルト 受注生産 スタッズベルト ナローベルト 本革 ...
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
スタッズナローベルト | REMIX LINE
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
オーダーベルト/剣先にスタッズ | 革工房ホークフェザーズ
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
ナロースタッズベルト 受注生産 1.5㎝幅 ナローベルト ロングベルト ...
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
スタッズベルト（ブラック/黒色系）の通販 400点以上（メンズ） | お得 ...
受注生産　ナロースタッズベルト　剣先40㎝　オーダー受付中　スタッズベルト
スタッズベルト360(1,5cm幅)10color&bigapo | ezulakeworks

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru