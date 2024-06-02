「最低金額」PORTER財布　メンズ　新品

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商品詳細
財布形···二つ折り素材：表：ナイロンドビー（裏面：アクリルコーティング）裏：ポリエステルオックス（裏面：アクリルコーティング）仕様：ダブルスナップボタン式内側：札入れ×1カードポケット×5背面：ファスナー式片マチ小銭入れ×1側面：フック×1ただ開封している状態で全く使用しておりません。ご検討宜しくお願い致します。※多少の保管による痛みがあります。細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。
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