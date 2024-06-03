未使用品✨　Dior　ベルト　ギフトセット　ロゴ　ダークブラウン　ゴールド

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フォロー割はじめました！フォロー頂けますとお得にお買い物できます！1999円以上200円引き4999円以上300円引き9999円以上500円引きご購入いただける際に一言フォローしてますとお伝え下さいセールとの併用は、出来ませんのでご了承お願い致します✨○アイテムChristianDiorクリスチャンディオール バックルロゴCDバックル ベルトゴールド 金具 レザー 革 メンズ レディース ユニセックス プレゼント ギフト○サイズベルトは全長118cmほど、ご自身で使いたいサイズに調整して頂くようにお願い致します✨着画はお断りいたします。○状態ベルトとバックルのセットになります✨かなり昔に家族が店舗にて購入した物になります、自宅保管品の為小キズやくすみ等はどうしてもございますのでご理解くださいm(__)m※箱等の付属品は説明文に記載が無い場合ございませんのでよろしくお願い致します。※値下げ交渉後にお値段変更してもご購入されない場合はトラブル防止の為コメントの削除、ブロックさせて頂きますのでご了承ください。○カラーダークブラウンゴールド○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。