☆新品☆NEWERA ニューヨーク メッツ キャップ ティール ピンク

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商品詳細
★商品名NEWERANEWYORKMETS9FORTYA-FRAMESNAPBACKCAPニューエラニューヨーク メッツスナップバック キャップ★カラーブラック(ボディ)ティール/ピンク/パープル(ロゴ)ピンク(つば裏)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴ブラックのボディカラーにピンクのアンダーバイザーでデザインされた海外限定のニューエラキャップ。1962-2002メッツ40thアニバーサリーサイドパッチ仕様。MLBWBC帽子海外限定大谷翔平千賀滉大ストリートファッションコーディネート#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/manufacture798041.html
http://narcologia.ru/goods/septet670319.html
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