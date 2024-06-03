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美品ポールスミス　8cm幅　ボルドー×ピンク　レジメンタルストライプ　ネクタイ
商品番号 J86364587155
商品名

美品ポールスミス　8cm幅　ボルドー×ピンク　レジメンタルストライプ　ネクタイ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスのネクタイです。結び目付近に縦方向のシワ（写真7枚目）が入っていますが、その他特に目立った使用感はなく、美品の部類だと思います。◇ブランド：ポールスミス/PaulSmith◇カラー：ボルドー/ワインレッド×ピンク◇素材：シルク100%　日本製◇サイズ：剣幅8cm◇その他：状態の詳細は画像にて確認ください。注意して検品しておりますが、一度消費者の手に渡った中古品ですので、画像では写しきれない僅かなヨレや傷等がある場合がございます。あくまで中古品ということをご了承のうえ、購入ください。メール便にて、送料無料で発送致します。なお、ネクタイのまとめ買いの場合は、2本で200円、3本で500円引き（以降、1本につきー300円）といたします。ぜひご覧くださいませ。（ネクタイ以外のアイテムとのまとめ買いの場合は、別途ご相談ください。）#kskのメンズアイテム一覧はこちら仕事/ビジネス/冠婚葬祭/プライベート/結婚式/二次会/プレゼント/出張/パーティー/フォーマル/カジュアル/スーツ/卒業式/入学式/入社式/新社会人カラー...レッド柄・デザイン...ストライプ
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