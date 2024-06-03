NEW ERA × ラルフローレン コラボキャップ Lサイズ　ヤンキース

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NEWERA×ラルフローレンコラボキャップLサイズ★ヤンキース49FORTYPOLORALPHLAURENポロラルフローレンクーパーズタウンニューヨーク・ヤンキースブラック商品名:PoloRalphLaurenYankeesCap×NewEraPOLORALPHLAUREN×NewEraコラボ★新作キャップ自分には僅かに小さかった為、出品します。タグを外してありますが試着のみです。試着のみの未使用ですが、あくまで人の手に渡った物ですので神経質な方はご遠慮下さい。◇カラー:PoloBlack（ブラック）◇素材：ポリエステル100％◇サイズ：サイズL(73/8):内周59cm過去にも度々タッグを組んだPOLORALPHLAURENとNewEraのタッグから待望の新作が登場。49FORTYのブラックをベースに作られ、バイザーに施した筆記体の“RalphLauren”の刺繍がワンポイントになってます。シャープなシルエット且つ伸縮性があり、型崩れ防止の加工もしっかりなされた、他の人気モデルの要素を混ぜ合わせたようなハイブリッドモデルとなっています。カラー···ブラック