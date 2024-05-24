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ナイスネス　NICENESS キャップ　ネイビー
商品番号 C55645451265
商品名

ナイスネス　NICENESS キャップ　ネイビー
ブランド名 ナイスネス
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3〜4年前に、今は無き、ブルームアンドブランチ青山店で購入しました。18000円程だったと記憶しています。ツバが長めなのが自分にあまり似合わなかったので、数える程しか着用しておらず、美品です。サイズ：フリー（アジャスターが画像3の状態で頭周およそ58cmでした）ツバの長さ：10cmコットン100%似合わず出品ですが、個人的に思い入れのあるキャップなので、あまり大幅な値下げは出来ないです。ご了承ください。ARTS\u0026SCIENCEsemohBEAMSbeauty\u0026youthUNITEDARROWSEDIFICEJOURNALSTANDARDadametropeSUNSEAYAECAnonnativeDIGAWELUNUSEDCOMOLIURUbukhtSTUDIOUSSHAREEFTROVEneonsignaugustepresentationuniversalproductsscyekolorkolorbeacongraphpaper等、お好きな方にオススメです！
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