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商品詳細
3〜4年前に、今は無き、ブルームアンドブランチ青山店で購入しました。18000円程だったと記憶しています。ツバが長めなのが自分にあまり似合わなかったので、数える程しか着用しておらず、美品です。サイズ：フリー（アジャスターが画像3の状態で頭周およそ58cmでした）ツバの長さ：10cmコットン100%似合わず出品ですが、個人的に思い入れのあるキャップなので、あまり大幅な値下げは出来ないです。ご了承ください。ARTS\u0026SCIENCEsemohBEAMSbeauty\u0026youthUNITEDARROWSEDIFICEJOURNALSTANDARDadametropeSUNSEAYAECAnonnativeDIGAWELUNUSEDCOMOLIURUbukhtSTUDIOUSSHAREEFTROVEneonsignaugustepresentationuniversalproductsscyekolorkolorbeacongraphpaper等、お好きな方にオススメです！
http://narcologia.ru/goods/stealth179376.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney52249.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant231382.html
ナイスネス NICENESS キャップ ネイビー
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