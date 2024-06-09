PORCO ROSSO 財布 二つ折り

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商品詳細
財布形···二つ折り素材···本革カラー···ブラウン柄・デザイン···無地箱などはありませんが、新品未使用です。22000円程で購入しました。人気のチョコカラーで入荷待ちの商品です。プレゼントにいかがですか？
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