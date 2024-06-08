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【値下げアリ】エンゼルス ベースボール キャップ
商品番号 E40492379263
商品名

【値下げアリ】エンゼルス ベースボール キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NewEra59fifty73/8数年前に現地エンゼルススタジアムで購入しました。使用しませんでしたので、販売致します。エンゼルスのグッズですが、ロゴが派手に目立たなく女性の方にも使って頂きやすいキャップとなっております。素人保管、管理ですので神経質な方はご遠慮ください。タバコや動物は飼っていないため、商品へのニオイ付着もありません。返品不可でよろしくお願い致します。お互いに気持ちの良いお取引ができるよう努めて参りますのでよろしくお願い致します！NEWERA大谷翔平　刺繍　キャップ刺繍サイン入りキャップ　エンゼルスニューエラロサンゼルスエンゼルスANGELS大谷翔平サインファイターズプロ野球WBC大谷翔平　サイン大谷翔平　刺繍#大谷翔平カラー···グレー
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