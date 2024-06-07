【激レア】HONDAclassic 本田技研 ホンダクラシックTシャツ

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大のホンダファンで数々のホンダのバイクに乗ってきました。これは結構昔のデザインのHONDAのTシャツで同じデザインの物は入手不可能なのではないでしょうか。※色は画像ではまちまちに写ってしまいましたが濃紺です。※全体的に使用感や色落ち前身頃に塗装のような汚れがありますのでご了承下さい。★レアなデザインなのでコレクションとしてお考え下さい。お値下げは考えておりませんのでご了承下さい。。◆ブランド：HONDA◆表記サイズ：フリーサイズ◆平置き採寸（素人です）着丈68cm身幅53cm◆伸縮性：あり◆素材：コットン100%◆色：濃紺《細かい方や神経質な方は購入をお控えください》☆素人の為状態の見落としはご了承下さい☆大幅過ぎるお値下げはご遠慮ください《取引実績ゼロの方でフリマサイトに不慣れな方とのトラブルがございましたのでお取引をお断りする事がございます》※アクセサリーなど記載がない物は付属してません。※質感、状態、説明文、品質、画像の色などは完璧ではなくイメージなどは素人の主観です。※購入後に思った感じと違う、思った色（画像）と違う、サイズが合わなかった等を仰る方は購入をお控え下さい。※自宅保管品、経年保管品は特にもろもろご了承下さい。※圧縮、折りたたみによるシワや型崩れはご了承下さい。★他でも販売しております。心配な方は購入前にご連絡下さい。★突然の削除、キャンセル依頼をする事がございます。★おまとめ割引が出来る場合がありますので何点かご希望の際は購入前にご相談下さい。◆カテゴリー変更可能№13カラー...ブルー、濃紺柄・デザイン...プリント（ロゴなど）