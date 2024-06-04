70s 英国製 Sammy サミー ウールマフラー チェックマフラー ショート ...

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商品詳細
1970年代あたりの〈Sammy社〉のヴィンテージの英国製ウールマフラー。年代を考慮しても汚れ破れ無く状態良好です。サイズ幅約30×全長124.5cm（フリンジ含む）※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。※ヴィンテージ品の為お気になさる方の購入はお控えください。※毛玉や穴あきはございませんが、2箇所糸飛びがあります。ただ裏側なので着用する分には問題ございません。〈検索用語〉TOOTALトゥータルビンテージヴィンテージイギリス製イングランド製UK製ENGLAND製スコットランド製SCOTLAND製ジョンストンズcashmereカシミアカシミヤビキューナメリノウールラムズウールキャメルヘアーアルパカJohnstonsofElginジョンストンズオブエルガンタータンチェックTHEINOUEBROTHERSザ・イノウエブラザーズマルチカラーファニ・レママイヤーFANNILEMMERMAYER英国古着馬場圭一UKロック
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