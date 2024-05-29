【手染め】ミニ財布（青×黒）

手のひらサイズのコンパクトな三つ折り財布です。小ささ＆使い易さを追求して設計しました。＜主な特徴＞●カードサイズベースのコンパクト設計●サイズに対して大容量の収納 ⇒カード8枚（4つのカード入れに各2枚）、硬貨20枚、紙幣10枚程度を収納可能。長財布や２つ折り財布からの移行に最適です。●ボタン1つ外すだけで小銭・カード・お札にアクセス可能 ⇒財布を開いた後、更にコインケースを開ける手間がありません。●小銭入れを内側に配置した一体型デザイン ⇒財布の背面に付属するタイプと比較してスッキリとしたフォルムです。●ガバッと開く小銭入れ ⇒小銭の支払いがスムーズにできます。●お札を折らずにそのまま収納可能 ⇒お釣りをもらう際もたつきません。●用途別の4箇所のカード入れ ⇒非接触型カードは外側のカードケースに入れるとそのまま使用できます。色：青×黒サイズ（三つ折り時）：約10cm×7cm×3.5cm※押し潰した状態で2cm程度です収納：札入れ、小銭入れ、カード入れ×4素材：牛革［外革1.7mm、内革1.1mm、0.9mm］＜注意＞・天然皮革を用いていますので細かな傷やシミ／シワがあります。・紙幣・硬貨・カードは付属しません。・革の伸びを考慮してタイトに設計しています。使い始めは若干の使い難さがあると思いますので収容量を少なめにしてご利用ください。オーダーのご依頼は#ミニ財布オーダー専用ページにお願いします。※上記リンクの最後に表示されているかと思います。SW02105054財布形...三つ折りカラー...ブルー柄・デザイン...無地素材...本革



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