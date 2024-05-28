【BROAD VINTAGE】ビンテージ レザー　ベルト　ヌメ革　61~85cm

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ブランド:SanFranciscoTanorバックル:SOLIDBRASSゴールドリングダブルリングサイズ:W（全長）94cmW（ウエスト）61cm~85cmH（幅）4cmD（厚み）0.4cm色:ブラウン(厚みのある牛革/タンニンなめしヌメ革)製造国:USA製状態:ビンテージベルトです。美しいゴールドバックルの上質レザーベルトです。状態に問題ありません。アメリカ、サンフランシスコのタンナーさんのハンドメイドベルトです。詳細は写真にてご確認くださいませ。気に入っていただける方がいらっしゃいましたら是非。＜お取り引きにおいてのご注意＞当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。他の商品とまとめて購入される方は、お値引きさせて頂きますのでご連絡ください。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。素材...本革カラー...ブラウン