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ポールスミス 新品！PSレターズ小銭入れ付き二つ折り牛革財布 青
商品番号 B64944166720
商品名

ポールスミス 新品！PSレターズ小銭入れ付き二つ折り牛革財布 青
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気ポールスミスの牛革の小銭入れ付きの二つ折り財布です。人気のPSレターズのシリーズになります。お札、カードがたくさん収納できます。お色は青になります。こちらの商品は宅急便コンパクトでの発送となります。実寸　　横１１cm×縦９.５cm×まち４cm（素人採寸ですので若干の誤差はお許し下さい。）素材　牛革未使用の新品ですが、革製品に付き表面に目立たない少々のシワ、キズがありますが、ご了承下さい。また、箱は付属しません。スタイル（株）社製の正規品（本物）です。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis475244.html
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