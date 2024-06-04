ポールスミス 新品！PSレターズ小銭入れ付き二つ折り牛革財布 青

大人気ポールスミスの牛革の小銭入れ付きの二つ折り財布です。人気のPSレターズのシリーズになります。お札、カードがたくさん収納できます。お色は青になります。こちらの商品は宅急便コンパクトでの発送となります。実寸 横１１cm×縦９.５cm×まち４cm（素人採寸ですので若干の誤差はお許し下さい。）素材 牛革未使用の新品ですが、革製品に付き表面に目立たない少々のシワ、キズがありますが、ご了承下さい。また、箱は付属しません。スタイル（株）社製の正規品（本物）です。



ポールスミス 財布 paulsmith メンズ PSレターズ 牛革 小銭入れ付き 二つ折り財布



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