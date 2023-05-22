【26.5】VANS ERA PIG SUEDE USA企画 新品未使用タグ付き

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【商品名】バンズエラピッグスエードVANSERAPIGSUEDE【型番】VN0A5KX51REVNで始まるUSA企画商品です！【色】(PIG)T.SHELLブラウン系です。【サイズ】26.5cmUS8.5【素材表記】ピッグスエード【状態】新品未使用タグ付き箱付きスイスのHeiQ社とアメリカのDuPont社が共同開発した、環境に優しい製法の撥水加工\"HEIQECODRY\"が施されています。詳細は、記載の型番でご確認ください。自宅保管の新品未使用ですが、一度は人の手に渡ったものですので、ご理解のある方のみ、購入お願いします。質問等はコメントにてよろしくお願いいたします。NIKEsupremestussyantisocialsocialclubjordanjustdoitoffwhitesk8atmosSBNBAオールスタージャックパーセルスキッドグリップジャックスターワンスターコンズプロケッズラストコロンビアスターアンドバーズvanseraoldschoolスケハイブロンクスSUEDE「ERA」は、トニー・アルバらによってスケーターのために作られ、そのグリップ力とボード感覚は当時からスケーターたちに愛され続けてきた。今日まではスケートボーダーに限らず、ミュージシャン、アーティスト、そして世界中のクリエイティブな才能の足元を支えており、様々なカラーウェイ、素材、プリントの豊富さで個人のスタイルを表現するアイテムとなっている。発色がよく毛並みもきれいで撥水性に優れたPIGSUEDEを使用したシーズン限定モデルです。メインカラー···ブラウンスニーカー型···ローカット(Low)シーン···スケートボード(スケボー)特徴/機能/素材···スエード