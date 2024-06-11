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新品箱付　ランバン　メンズ　長財布　大容量　ガラスレザー　ネイビー　パンチング
商品番号 N76491478449
商品名

新品箱付　ランバン　メンズ　長財布　大容量　ガラスレザー　ネイビー　パンチング
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 2,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品箱付　ランバン　メンズ　長財布　大容量　ガラスレザー　ネイビー　パンチング昔彼女にもらった財布が部屋の片付けで出てきた。新品未使用。大事にしすぎた。でも値札ついとってん。定価15950円。♠︎カラーネイビー♠︎素材牛革カーブレザーガラスレザーパンチングレザー♠︎仕様カード入れ12ジップ付き小銭入れ1札入れ３レシート入れ等に使える間仕切り2♠︎状態箱付き箱に若干の汚れあります。箱無しでお安くできます。
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