新品箱付　ランバン　メンズ　長財布　大容量　ガラスレザー　ネイビー　パンチング

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商品詳細
新品箱付 ランバン メンズ 長財布 大容量 ガラスレザー ネイビー パンチング昔彼女にもらった財布が部屋の片付けで出てきた。新品未使用。大事にしすぎた。でも値札ついとってん。定価15950円。♠︎カラーネイビー♠︎素材牛革カーブレザーガラスレザーパンチングレザー♠︎仕様カード入れ12ジップ付き小銭入れ1札入れ３レシート入れ等に使える間仕切り2♠︎状態箱付き箱に若干の汚れあります。箱無しでお安くできます。
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