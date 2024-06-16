★新品未使用★ 長財布　クロコダイル型押し　牛革　黒　高級 ♥

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★★大セール特価！！★★更にフォローしていただき※コメント欄に『フォローしました』と一声いただければ、金額変更致します(\u003e◡\u003c)他のサイトでも出品していますので急に取り下げる場合が多々あります。コメントのやり取り中でも購入された方を優先します。横取りOKとさせて頂きます！クロコ型押本革の長財布です。◆状態：新品・未使用◆サイズ(㍉)：横200×縦100×厚さ20◆重さ(㌘)：本体約150g◆色：ブラック◆◇商品説明◇◆仕様：札入れ×2ファスナー付き小銭入れ×1カードポケット×8 素材：クロコ型押の牛革・内:本革◆高級感のあるカラーで、男性向けのプレゼントに最適◆収納力もありますので、クレジットカードやキャッシュカード、レシートを収納しても使いやすいです。「追加画像の対応はしておりません」 配送方法 定形外かクリックポスト 04-01